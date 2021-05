CSE Bulletin: New Listing - Element Nutritional Sciences Inc. (ELMT)

Article content

Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – Le 25 mai/May 2021) – The common shares of Element Nutritional Sciences Inc., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Element Nutritional Sciences Inc. is a producer, distributor and vendor of consumer packaged nutritional products. Element’s products are widely available, scientifically formulated and clinically proven to help rebuild, restore and rejuvenate muscle.

_________________________________

Les actions ordinaires de Element Nutritional Sciences Inc., ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d’inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Element Nutritional Sciences Inc. est un producteur, distributeur et vendeur de produits nutritionnels emballés de consommation. Les produits Element sont largement disponibles, formulés scientifiquement et cliniquement prouvés pour aider à reconstruire, restaurer et rajeunir les muscles.