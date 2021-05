CSE Bulletin: New Listing - GameOn Entertainment Technologies Inc. (GET)

Article content

Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – Le 28 mai/May 2021) The common shares of GameOn Entertainment Technologies Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

GameOn empowers sports and entertainment content-providers – broadcasters, TV networks, leagues and teams – with the world’s most accessible and rewarding shared-viewing experiences via gamification, collectibles and other innovative technologies. On our team and board include leaders from EA Sports, Take-Two Interactive, Comcast, Dapper Labs and the Brooklyn Nets.

_________________________________

Les actions ordinaires de GameOn Entertainment Technologies Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d’inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.