Article content

Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – Le 2 juin/June 2021) Raffles Financial Group Limited has declared a cash dividend on the issued and outstanding shares of the Company in the amount of CDN$0.0908093 per common share to shareholders of record at the close of business on June 9, 2021.

We apologize, but this video has failed to load. Try refreshing your browser. CSE Bulletin: Notice Of Declared Dividend - Raffles Financial Group Limited (RICH) Back to video

The dividend payment shall be paid on June 23, 2021.

_________________________________

Raffles Financial Group Limited a déclaré un dividende en espèces sur les actions émises et en circulation de la Société d’un montant de 0,0908093 $ CAN par action ordinaire aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 juin 2021.

Le paiement du dividende sera mis en paiement le 23 juin 2021.

Symbol/Symbole : RICH Ex-dividend Date/Date ex-dividende: Le 8 juin/June 2021 Record Date/Date d’enregistrement: Le 9 juin/June 2021 Payable Date/Date de paiement: Le 23 juin/June 2021

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com

#distro