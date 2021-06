CSE Bulletin: Halted for Fundamental Change - Bexar Ventures Inc. (BXV)

Article content

Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – le 3 juin/June 2021) – Trading in the shares of Bexar Ventures Inc. (“Bexar”) has been halted for a Fundamental Change pursuant to CSE Policy 8.

CSE has not reviewed the transaction nor will the transaction be subject to CSE review or approval. Bexar has announced it does not intend to seek a listing on the CSE for the issuer resulting from the transaction.

Please see the Bexar news release dated June 2, 2021 for further details.

La négociation des actions de Bexar Ventures Inc. (« Bexar ») a été interrompue en raison d’un changement fondamental conformément à la politique 8 du CSE.

Le CSE n’a pas examiné la transaction et la transaction ne sera pas soumise à l’examen ou à l’approbation du CSE. Bexar a annoncé son intention de ne pas solliciter une cotation au CSE de l’émetteur résultant de l’opération.

Veuillez consulter le communiqué de presse de Bexar du 2 juin 2021 pour plus de détails.

Issuer/Émetteur: Bexar Ventures Inc. Symbol(s)/Symbole(s): BXV Date: Le 3 juin/June 2021

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com

