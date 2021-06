CSE Bulletin: Suspension - Valorem Resources Inc. (VALU)

Article content

Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – le 15 juin/June 2021) Effective immediately, Valorem Resources Inc. is suspended pursuant to CSE Policy 3. The suspension is considered a Regulatory Halt as defined in National Instrument 23-101 Trading Rules. A cease trade order has been issued by the British Columbia Securities Commission.

For more information about Cease Trade Orders, visit the Canadian Securities Administrators Cease Trade Order database at www.securities-administrators.ca

En vigueur immédiatement, Valorem Resources Inc. est suspendu conformément à la politique 3 du CSE. La suspension est considérée comme un arrêt réglementaire au sens du Règlement 23-101 sur les règles de négociation. Une ordonnance d’interdiction d’opérations a été émise par la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique.

Community-verified iconPour plus d’informations sur les interdictions d’opérations, visitez la base de données des ordres d’interdiction d’opérations des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à www.securities-administrators.ca

Date: le 15 juin/June 2021 Symbol/Symbole: VALU

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’informations supplémentaires, veuillez contacter le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel l’adresse: Listings@thecse.com

