CSE Bulletin: New Listing - Valdor Technology International Inc. (VTI)

Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – Le 23 juin/June 2021) The common shares of Valdor Technology International Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Valdor Technology International Inc. has an operating subsidiary company, Valdor Fiber Optics, Inc., headquartered near San Francisco, California which assembles optical fiber components and specializes in the design, manufacture and sale of passive fiber optic equipment.

Les actions ordinaires de Valdor Technology International Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d’inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Valdor Technology International Inc. possède une filiale d’exploitation, Valdor Fiber Optics, Inc., dont le siège social est situé près de San Francisco, en Californie, qui assemble des composants de fibre optique et se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente d’équipements de fibre optique passive.