CSE Bulletin: New Listing - Plank Ventures Ltd. (PLNK)

Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – Le 30 juin/June 2021) The common shares of Plank Ventures Ltd. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Plank Ventures Ltd. is an investment company. We invest and acquire internet software companies that have high growth potential and proven capabilities to sell services into the marketplace. We focus our investments on business-to-business software as a service (b2b SaaS) in a variety of verticals. Our vision is to find entrepreneurs that want to build strong companies with stable recurring revenue streams that we can help scale with capital, experience, and our networks.

Les actions ordinaires de Plank Ventures Ltd. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d’inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Plank Ventures Ltd. est une société d’investissement. Nous investissons et acquérons des sociétés de logiciels Internet qui ont un potentiel de croissance élevé et des capacités éprouvées pour vendre des services sur le marché. Nous concentrons nos investissements sur les logiciels interentreprises en tant que service (b2b SaaS) dans une variété de secteurs verticaux. Notre vision est de trouver des entrepreneurs qui souhaitent créer des entreprises solides avec des flux de revenus récurrents stables que nous pouvons aider à faire évoluer avec le capital, l’expérience et nos réseaux.

Issuer/Émetteur: Plank Ventures Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): PLNK Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 17 740 019 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 3 848 667 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés Diversifiées CUSIP: 72706P 20 9 ISIN: CA 72706P 20 9 8 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 2 juillet/July 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l’exercice financier: le 31 juillet/July Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for PLNK. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com

