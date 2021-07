CSE Bulletin: New Listing - Yumy Bear Goods Inc. (YUMY)

We apologize, but this video has failed to load.

Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – Le 8 juillet/July 2021) The common shares of Yumy Bear Goods Inc. previously listed as Fire River Gold Corp. (FAU.H) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Yumy Bear is an affordable health-conscious low-sugar plant-based confectionary company based in Vancouver, British Columbia and it has developed a portfolio of healthier gelatine-free candies made from Non-GMO ingredients with proprietary recipes. All of its products are free of gelatin, soy, gluten, nuts, dairy, eggs, sugar alcohols, artificial sweeteners and genetically modified organisms.

Les actions ordinaires de Yumy Bear Goods Inc. précédemment inscrites sous le nom de Fire River Gold Corp. (FAU.H) ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents de cotation et d’information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Yumy Bear est une entreprise de confiserie à base de plantes à faible teneur en sucre et soucieuse de sa santé, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique. Tous ses produits sont exempts de gélatine, de soja, de gluten, de noix, de produits laitiers, d’œufs, d’alcools de sucre, d’édulcorants artificiels et d’organismes génétiquement modifiés.

Issuer/Émetteur: Yumy Bear Goods Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): YUMY Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 27 488 132 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 22 380 953 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés Diversifiées CUSIP: 98872H 10 1 ISIN: CA 98872H 10 1 0 Boardlot/Quotité: 100 Consolidation: 3 Old for 1 New/3 Vieux pour 1 Nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 9 juillet/July 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l’exercice financier: le 31 janvier/January Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for YUMY. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com

