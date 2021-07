CSE Bulletin: Fundamental Change - Tracker Ventures Corp./Contakt World Technologies Corp.

Try refreshing your browser.

Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – Le 15 juillet/July 2021) Contakt World Technologies Corp., the issuer resulting from a Fundamental Change of Tracker Ventures Corp. (TKR), has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Contakt World is a technology company developing and delivering SaaS solutions for the public and private sectors. It integrates data collection and management (Smart Health RM), communications (Smart Connect), advertising (Engagency), and IoT devices (Smart Check).

Contakt World Technologies Corp., l’émetteur résultant d’un changement fondamental de Tracker Ventures Corp. (TKR), a été approuvé pour inscription.

Les documents de cotation et d’information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Contakt World est une entreprise technologique qui développe et fournit des solutions SaaS pour les secteurs public et privé. Il intègre la collecte et la gestion des données (Smart Health RM), les communications (Smart Connect), la publicité (Engagency) et les appareils IoT (Smart Check).

Issuer/Émetteur: Contakt World Technologies Corp. Security Type/Titre: Subordinate Voting Shares/ Actions à droit de vote subalterne Symbol(s)/Symbole(s): HELP Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 37 531 513 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 26 923 587 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP : 21077G 10 8 ISIN : CA 21077G 10 8 1 Old/Vieux CUSIP& ISIN: 89238C100/CA89238C1005 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 19 juillet/July 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l’exercice financier: le 31 août/August Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

The Exchange is accepting Market Maker applications for HELP. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com

