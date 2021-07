CSE Bulletin: Fundamental Change - Range Energy Resources Inc./EnviroGold Global Limited

We apologize, but this video has failed to load.

Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – Le 15 juillet/July 2021) – EnviroGold Global Limited, the issuer resulting from a Fundamental Change of Range Energy Resources Inc. (RGO.X), has been approved for listing.

This advertisement has not loaded yet, but your article continues below.

Article content

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Headquartered in Toronto, Canada, EnviroGold Global is a clean technology company that is capitalizing environmental stewardship and sustainably supplying the world’s increasing demand for precious, critical and strategic metals by profitably reclaiming unrecovered value from mine tailings and resource development waste streams. EnviroGold Global leverages proprietary technology, superior operationalized knowledge and an agile, efficient culture to recover valuable metals, recharge critical natural resources and accelerate the world’s transition to a sustainable circular resource economy.

_________________________________

EnviroGold Global Limited, l’émetteur résultant d’un changement fondamental de Range Energy Resources Inc. (RGO.X), a été approuvé pour inscription.

Les documents de cotation et d’information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Basée à Toronto, au Canada, EnviroGold Global est une entreprise de technologies propres qui capitalise sur la gérance environnementale et approvisionne durablement la demande mondiale croissante de métaux précieux, critiques et stratégiques en récupérant de manière rentable la valeur non récupérée des résidus miniers et des flux de déchets de développement des ressources. EnviroGold Global s’appuie sur une technologie exclusive, des connaissances opérationnelles supérieures et une culture agile et efficace pour récupérer des métaux précieux, recharger des ressources naturelles essentielles et accélérer la transition mondiale vers une économie de ressources circulaire durable.