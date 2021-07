CSE Bulletin: New Listing - Levitee Labs Inc. (LVT)

We apologize, but this video has failed to load.

Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – Le 19 juillet/July 2021) – The common shares of Levitee Labs Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Levitee Labs is a functional mushrooms company. Within the functional mushrooms space, Levitee Labs is focused on the development and sale of high potency mushroom extract nutraceuticals and supplies and equipment for mushroom cultivation.

Les actions ordinaires de Levitee Labs Inc. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents de cotation et d’information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Levitee Labs est une entreprise de champignons fonctionnels. Dans l’espace des champignons fonctionnels, Levitee Labs se concentre sur le développement et la vente de nutraceutiques d’extraits de champignons à haute puissance et de fournitures et équipements pour la culture des champignons.

Issuer/Émetteur: Levitee Labs Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): LVT Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 80 112 564 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 18 957 485 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences Biologiques CUSIP: 527424 10 5 ISIN: CA 527424 10 5 1 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 21 juillet/July 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l’exercice financier: le 30 septembre/September Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for LVT. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com

